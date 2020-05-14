Стала известна программа «Ночи музеев» в Ленобласти

Ivbg.ru подготовила программу о том, как 16 мая пройдет одно из самых ярких культурных событий в Ленобласти в условия COVID-19

В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой все мероприятия «Ночи музеев» переносятся в онлайн. 16 мая на официальной странице акции пройдут прямые трансляции экскурсий, онлайн-выставок, лекций, мастер-классов.

Центральным событием станет старт проекта «Антология самоизоляции»: в 16:00 на сайте будет запущена серия роликов, в которых политики, музыканты, журналисты, чья профессиональная деятельность связана с Ленобластью, расскажут о том, как они переживают самоизоляцию.

Сотрудники музеев Ленобласти приготовили очень много интересного — ради своих виртуальных посетителей они сделали все возможное и даже больше. Публикуем подробную программу и список каналов трансляций.

Выборгский замок подготовил онлайн-экскурсии по площадям Выборга.Парк «Монрепо» проведет экскурсию-шутку «Были и небылички парка Монрепо», где расскажет легенды и тайны этого места. А в 18:00 пройдет трансляция виртуальной сказки-путешествия «В поисках Сампо» с участием артистов Выборгского молодежного театра. Мифические персонажи расскажут зрителям о символах Калевалы и подскажут юноше, где искать ключи. «Эрмитаж-Выборг» проведет ретроспективу «Как начинался Эрмитаж-Выборг». Также в группе Эрмитажа пройдет онлайн-экскурсия по выставке.

Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» в 18:00 в социальных сетях проведет виртуальную экскурсию «Символы нашей победы». Музейно-мемориальный комплекс «Дорога Жизни» открыл на своем сайте специальный раздел «Ночь музеев в Доме авиаторов» с изображениями и видеозаписями музея.

Музей-заповедник «Старая Ладога» проведет виртуальную прогулку по древнему городу и расскажет о жизни поселения в военные годы.

В 17.00 в группе Музея-усадьба «Рождествено» в ВКонтакте начнется концерт солистов оркестра Мариинского театра. Подключатся к акции и музыканты симфонического оркестра Ленобласти «Таврический». В 19:00 они выйдут в прямой эфир на интернет-площадках из Музея современного искусства в городе Сосновый Бор.

Музей-крепость «Корела» проведет онлайн-экскурсию «Узники Кексгольмской крепости». Она начнется в 18.00 на странице музея в социальной сети ВКонтакте.

Государственный дом-музей Н.А. Римского-Корсакова в 18.00 опубликует рассказ «Сии листки необходимы». Лужский историко-краеведческий музей в 20.00 пригласит посетителей на виртуальную выставку изделий из керамики «Глина, ожившая в женских руках».

Музей истории Волхова в 18:00 представит видеоматериалы о героях-победителях. Тосненский историко-краеведческий музей в 20:00 открывает виртуальную выставку «Путь солдата», которая посвящена уроженцу Тосно, Герою Советского Союза Виктору Сергеевичу Зикееву (1921-1987).

На официальной странице Музея истории города Шлиссельбурга пройдёт виртуальная музейная викторина. Три первых правильно ответивших на все вопросы получают сертификат на индивидуальную обзорную экскурсию. Начало мероприятия: 18.00.

Отметим, что первая «Ночь музеев» прошла в Ленобласти в 2018 году, 30 учреждений культуры Ленобласти посетили более 10 тысяч человек. Тема «Ночи музеев» была обозначена как «Метаморфозы», а главными составляющими проекта стали: новизна, открытость, доступность музейного пространства для жителей Ленобласти, гостей и туристов.