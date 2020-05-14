В Ленобласти автоматически продлят социальный проездной билет

Период действия ЕСПБ будет продлен на количество дней, неиспользованных для льготных поездок в течение периода самоизоляции.

Как сообщает пресс-служба МФЦ Ленобласти, продлить действие проездного билета после снятия режима самоизоляции можно будет автоматически – в почтовых отделениях при последующей активации проездного.

Вам будет интересно Ленобласть предоставит бесплатные проездные борцам с COVID-19 Ленобласть предоставит именные бесплатные проездные всем работникам служб, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Сотрудникам Роспотребнадзора, здравоохранения и ветеринарной службы... 03.04.2020 774

Напомним, что право на получение льготного проездного имеют право пенсионеры, инвалиды, ветераны труда и другие категории граждан. Более подробную информацию о ЕСПБ можно узнать на сайте МФЦ или по телефону: 8-800-500-00-47.