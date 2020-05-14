Врач назвал группу крови, с которой чаще всего болеют и умирают от COVID-19

По словам заслуженного врача России Владимира Круглого, 30 % от зараженных COVID-19 – пациенты со второй группой крови.

Владимир Круглый ссылается на соответствующий эксперимент, проведенный в Китае. В нем приняли участие 3000 человек. По его словам, исследование представляет интерес, но требует масштабного изучения. Однако врач отметил, что пациенты со второй группой крови также чаще других и умирают от коронавирусной инфекции.