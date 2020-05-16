Финляндия может не открыть границу для россиян после 14 июня

В начале лета страны ЕС, в том числе Финляндии, могут приступить к снятию ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса. При этом когда появится возможность выезжать за пределы шенгенской зоны — неизвестно.

«Если страны находятся в одной ситуации, в этом случае возможно обдумать варианты снятия ограничений», — заявила министр внутренних дел Мария Охисало.

Постепенные снятия ограничений будут рассматриваться каждые две недели, что позволит оперативно отслеживать ситуацию с коронавирусом, сообщает Yle.

Тем временем в Финляндии до 14 июня остаются в силе рекомендации держать границы закрытыми. Исключения — граждане, имеющие серьезные причины для пересечения границы, например из-за работы. Вопрос открытия границ со странами, не входящими в шенгенскую зону, еще не обсуждался на уровне ЕС.

Ранее ivbg.ru писал, что Грузия открывает границы для иностранных туристов с 1 июля. Режим чрезвычайного положения и комендантский час в стране продлится до 22 мая.