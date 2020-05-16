Вчера вечером, 15 мая, в полицию Выборгского района поступило сообщение о происшествии в садоводстве «Каравелла» у поселка Гончарово.

По предварительной информации, собака напала на пятилетнего мальчика. Пострадавшего доставили в реанимацию районной больницы с рваными ранами головы и лица.

Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее Минюст предложил штрафовать россиян за лающих по ночам собак. Таким образом, россияне смогут получить штраф не только за включение громкой музыки или за ремонтные работы в период с 07:00 до 23:00, но и за то, что не предпринимают необходимых действий для обеспечения тишины.