Задержан подозреваемый в организации нелегального полигона в Колтушах

Сегодня, 16 мая, стало известно о задержании 37-летнего жителя Санкт-Петербурга. Его подозревают в нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, что привело к организации незаконной свалки в Колтушах.
Мужчину подозревают в организации незаконного полигона. По месту жительства изъяты печати и документы, которые помогут в раскрытии преступления.
Для решения проблемы в начале марта Александр Дрозденко распорядился ввести в Колтушах режим ЧС. Ущерб природе оценивается в 286 млн рублей, материалы дела переданы в Следственный комитет.
Ранее ivbg.ru писал, что следователи проверяют нелегальную свалку в Лужском районе. Поводом послужила публикация в СМИ. Местные жители обеспокоены проблемой, связанной с нарушением экологии в микрорайоне.