Задержан подозреваемый в организации нелегального полигона в Колтушах

Сегодня, 16 мая, стало известно о задержании 37-летнего жителя Санкт-Петербурга. Его подозревают в нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, что привело к организации незаконной свалки в Колтушах.

Мужчину подозревают в организации незаконного полигона. По месту жительства изъяты печати и документы, которые помогут в раскрытии преступления.

Для решения проблемы в начале марта Александр Дрозденко распорядился ввести в Колтушах режим ЧС. Ущерб природе оценивается в 286 млн рублей, материалы дела переданы в Следственный комитет.