В Петербурге сотрудник «Макдоналдса» задушил начальницу в ванне

В Санкт-Петербурге на двое суток задержали 21-летнего инструктора по обучению персонала «Макдоналдса». Он пришел в полицию и рассказал, что задушил начальницу.

Женщину нашли мертвой в ванне. По словам подозреваемого, он был дома у коллеги на Ольховской улице, но в ходе внезапной ссоры и в приступе гнева он убил 29-летнюю девушку.

Возбуждено уголовное дело по статье за убийство.

Telegram-канал «Mash на Мойке» ссылается на слова задержанного и уточняет, что начальника была властной, управляла им на работе, но кроме этого отправляла интимные фотографии. Парень поссорился с предыдущей девушкой и начал встречаться с коллегой, но отношения продлились недолго. Сам парень описывает это так: