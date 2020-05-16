В Петербурге сотрудник «Макдоналдса» задушил начальницу в ванне

В Санкт-Петербурге на двое суток задержали 21-летнего инструктора по обучению персонала «Макдоналдса». Он пришел в полицию и рассказал, что задушил начальницу.
Женщину нашли мертвой в ванне. По словам подозреваемого, он был дома у коллеги на Ольховской улице, но в ходе внезапной ссоры и в приступе гнева он убил 29-летнюю девушку.
Возбуждено уголовное дело по статье за убийство.
Telegram-канал «Mash на Мойке» ссылается на слова задержанного и уточняет, что начальника была властной, управляла им на работе, но кроме этого отправляла интимные фотографии. Парень поссорился с предыдущей девушкой и начал встречаться с коллегой, но отношения продлились недолго. Сам парень описывает это так:
«Екатерина рассмеялась и начала говорить, что я вообще импотент, ни на что не способен и так далее. Потом я только помню, что у меня в ушах стоит её издевательский голос, перед глазами белая пелена, и я как бы чувствую себя в стороне от происходящего. Очнулся от того, что сижу в холодной воде, Екатерина передо мной и моя правая рука обхватила её за шею».