У подозреваемых в провокации во время «Бессмертного полка» прошли обыски — видео

Следственный комитет установил личности, причастные к размещению фотографий нацистских преступников — Гитлера, рейхсфюрера СС Гиммлера и других — на сайтах акции «Бессмертный полк».

Среди них Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела, по местам жительства проводятся обыски. Подозреваемых допрашивают следователи.

Следователи изучили изъятые материалы и пришли к выводу, что подозреваемых объединяли одинаковые сообщества в социальных сетях. Кроме того Круглов ранее привлекался к уголовной ответственности за экстремизм и кражу.