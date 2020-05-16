Видео: работник автосервиса протаранил машину грабителей в Петербурге

Сегодня ночью, 16 мая, грабители пытались проникнуть в автосервис по улице Симонова в Петербурге. Сотрудник организации протаранил злоумышленников, чтобы помешать им скрыться.

Так, неизвестные подъехали к автосервису и, угрожая применением силы, разбили стекло и забрали металлический ящик. Тогда 22-летний сотрудник сел в автомобиль ВАЗ и пробил ворота, после чего влетел в BMW грабителей, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Кроме того, злоумышленники также получили травмы — это попало на видео. Сейчас полиция ищет злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.