Выплату на детей от 3 до 7 лет можно оформить в МФЦ Ленобласти

Жители Ленинградской области могут оформить выплату на детей от 3 до 7 лет в МФЦ. Услуга предоставляется в случае, если доход на каждого члена семьи меньше прожиточного минимума.

Размер выплаты составит половину прожиточного минимума для детей за прошедший квартал. Документы следует подать до 31 декабря, деньги будут начислены за период с 1 января 2020 года или со дня достижения ребенком возраста трех лет.

Оформить поддержку можно на портале Госуслуг, в ПФР и МФЦ. Для этого потребуется: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, номер его СНИЛС. Сведения о доходах социальная служба запросит самостоятельно в пенсионном фонде.

МФЦ Ленобласти в условиях коронавирусных ограничений работают только по записи для оказания социально значимых услуг и принимают только жителей региона.

Ранее ivbg.ru писал, что Ленинградская область выплатит дополнительные пособия на детей с 16 до 18 лет. Всего на выплаты будет направлено 9 млн 369 тыс. рублей. Средства будут перечислены автоматически, то есть заявления на них писать не потребуется.