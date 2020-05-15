Ленобласть выплатит дополнительные пособия на детей с 16 до 18 лет

Губернатор региона Александр Дрозденко принял решение о дополнительных выплатах многодетным и малоимущим семьям, в которых детям 16-17 лет.

Как пояснили в пресс-службе правительства Ленобласти, в мае из областного бюджета будет выплачено по 3000 на каждого ребенка из семей льготных категорий, родившегося в период с 01 июня 2002 года по 01 июля 2004 года. Также единоразовые выплаты будут начислены также на детей 16-17 лет в семьях, где один из родителей потерял работу и встал на учет в центр занятости, либо индивидуальный предприниматель, код деятельности которого не позволяет работать в период ограничений.

«Сегодня федеральные выплаты приходят на всех детей, за исключением возраста старше 16 лет и до 18 лет, мы приняли решение, что все эти семьи получат разовые выплаты из бюджета Ленинградской области в размере 3000 рублей, но уже на детей в возрасте с 16 до 18 лет», —заявил Александр Дрозденко.

Всего на выплаты будет направлено 9 млн 369 тыс. рублей. Средства будут перечислены автоматически, то есть заявления на них писать не потребуется.

Отметим, что Ленобласть сделала в апреле разовые выплаты всем многодетным, малообеспеченным и семьям с детьми-инвалидами в размере 3000 рублей в возрасте детей от года до 18 лет. Тогда 47 891 заявителей автоматически получили единовременные выплаты 3000 рублей на ребенка в связи с пандемией коронавируса.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, согласно поручению президента России, 1 июня все семьи с детьми вне зависимости от дохода смогут получить единовременные выплаты в 10 000 рублей за каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно (16 может исполниться до 1 июля 2020 года). В России такая выплата положена 27 млн детей. Как оформить и получить единовременную выплату в пошаговой инструкции.

Стоить отметить, что в работе портала «Госуслуги» произошли сбои после обращения Путина и обещания новых выплат на детей. В связи с этим заявление можно заполнить чуть позже, время еще есть.