Выборгский парк Монрепо станет первым в России топиарным садом с плодовыми деревьями. Так, слева от входа деревья разбили согласно историческим планам XVIII века.

Всего в парке высадили 283 яблони и груши, деревьям придадут различную форму с помощью стрижек и специальных опор для роста. По словам сотрудников парка, растения куплены в питомнике в Германии. В хорошей генетике и морозостойкости деревьев сомневаться не приходится, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Посадка деревьев ведется с соблюдением технологии: для каждого дерева подготавливается большое посадочное место глубиной 60-80 см и до 1,5 м в диаметре. Для того, чтобы деревья не раскачивались используется современная система крепления — анкерная подземная опора.