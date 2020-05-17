В Петербурге приступили к созданию электронных медкарт

В Санкт-Петербурге начали создавать электронные медкарты для новорожденных — благодаря этому вся история здоровья пациентов будет храниться в единой базе с первых дней жизни.

Нововведение также распространяется на пациентов детских поликлиник. Об этом губернатор города рассказал на своей странице в «Вконтакте».

Александр Беглов подчеркнул, что сейчас создаются первые сервисы на которых можно будет завести интегрированные электронные медкарты для взрослых.

Ранее ivbg.ru писал, что электронные медкарты появятся во всех поликлиниках Ленинградской области к 2021 году. В связи с этим в этом году планируется установить более 4100 компьютеров, подключенных к медицинским информационным системам, а также 2000 принтеров, 30 серверов.