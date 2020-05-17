Президент рассказал, от чего зависит будущее российской цивилизации — от высоких технологий.

«Россия — это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация: это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий», — заявил Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Если мы хотим сохранить цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее развитие», — подчеркнул глава государства.

Интервью президент дал в сентябре 2019 года, но транслируется оно впервые.

Новые технологии уже меняют мир, сказал глава государства.

«Искусственный интеллект, беспилотная техника, генетика, медицина, образование — все это будет той базой, на которой будет развиваться страна», — уверен Путин.

Нужно обращать внимание на достижения других стран в сфере высоких технологий, но важно не забывать и о собственной базе и использовать ее конкурентные преимущества.

«У нас бы никогда не было своих высокотехнологичных видов вооружения, которых пока нет ни у одной страны мира, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров», — сказал президент.

И теперь нужно не только трансформировать эти достижения в гражданские сферы, но и опираться на то, что было достигнуто прошлыми поколениями.