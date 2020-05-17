Жительница Кудрово пожаловалась на свалку рядом с жилыми домами

Сегодня, 17 мая, местная жительница сообщила в группе «Жизнь в Кудрово» о свалке из строительного мусора неподалеку от жилых домов.

В организации свалки автор поста обвиняет застройщика.

«Рядом с жилыми домами застройщик устроил свалку строительного мусора», – сообщила девушка.

По ее словам, застройщик начал засыпать мусор землей, чтобы скрыть свои незаконные действия. Авто поста сообщила, что уже написала о случившемся в местную администрацию, прокуратуру и Роспотребнадзор, однако ответа пока не было.