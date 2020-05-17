Жителей Ленобласти ждут кратковременные дожди 18 мая

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области ФГБУ «Северо-Западное УГМС», жителей региона 18 мая ждет облачная с прояснениями погода.

Кроме того, синоптики обещают ночью в большинстве районов, днем повсеместно кратковременные дожди, ночью местами с мокрым снегом.

Ветер ночью ожидается юго-западный, западный 5-10 м/с, днем западный, северо-западный 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью будет меняться от 0 до +5 градусов, местами до -2 градусов, днем от +6 до +11 градусов.

Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо повышаться.