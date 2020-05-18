Видео: «Ночь музеев» в выборгском парке «Монрепо»

В «Монрепо» прошла трансляция виртуальной сказки-путешествия «В поисках Сампо» с участием артистов Выборгского молодежного театра.

Из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции в этом году «Ночь Музеев» в Ленобласти прошла в он-лайн формате. На лесной сцене парка собрались мифические персонажи, которые рассказали зрителям о символах Калевалы.

Отметим, что первая «Ночь музеев» прошла в Ленобласти в 2018 году, 30 учреждений культуры Ленобласти посетили более 10 тысяч человек. Тема «Ночи музеев» была обозначена как «Метаморфозы», а главными составляющими проекта стали: новизна, открытость, доступность музейного пространства для жителей Ленобласти, гостей и туристов.