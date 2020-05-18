Банк «Дом.РФ» профинансирует строительство жилого комплекса в Санкт-Петербурге

Банк «Дом.РФ» предоставит 1,38 миллиарда рублей компании Quasar Development для строительства в Зеленогорске (Санкт-Петербург) жилого комплекса Granholm Village, сообщила пресс-служба банка.

Жилой комплекс на 486 квартир будет состоять из двух корпусов, высотой от трех до шести этажей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на вторую половину 2022 года, говорится в сообщении банка.

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В конце 2019 года банк предоставил застройщику 470 миллионов рублей для строительства апартаментов в Васильевском районе Санкт-Петербурга.