Александр Дрозденко примет участие в прямом эфире «Регионы о главном. Коронавирус»

Александр Дрозденко 20 мая примет участие в прямом эфире программы «Регионы о главном. Коронавирус», которую проводит Экспертный институт социальных исследований.
Глава Ленобласти с руководителем департаментов региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной расскажет о методах борьбы Ленобласти с коронавирусом, а также о том, как может измениться мир после пандемии. Кроме того, участники обсудят выход региона из режима из самозиоляции.
Трансляция начнется в 11 часов в Instagram-аккаунте ЭИСИ. Все желающие смогут задать вопросы в комментариях или написать в Direct.
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🕰Цикл бесед с главами регионов — «Регионы о главном. Коронавирус». 20 мая, в 11.00 (МСК) состоится прямой эфир с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко @drozdenko_au ⠀ ⠀ 🤝Обсудим, как регион справляется с пандемией, как изменится мир в «посткоронавирусную эпоху», а также планы выхода из режима изоляции.⠀ ⠀ ❓Ждём ваши вопросы, пишите их в комментариях и оставляйте в директ✅⠀ ⠀ #коронавирус #ЭИСИ #рейтингрегионов #лучшиепрактики #covid19 #карантин #ленинградскаяобласть #дрозденкоалександрюрьевич