Александр Дрозденко примет участие в прямом эфире «Регионы о главном. Коронавирус»

Александр Дрозденко 20 мая примет участие в прямом эфире программы «Регионы о главном. Коронавирус», которую проводит Экспертный институт социальных исследований.

Глава Ленобласти с руководителем департаментов региональных программ ЭИСИ Дарьей Кислицыной расскажет о методах борьбы Ленобласти с коронавирусом, а также о том, как может измениться мир после пандемии. Кроме того, участники обсудят выход региона из режима из самозиоляции.

Трансляция начнется в 11 часов в Instagram-аккаунте ЭИСИ. Все желающие смогут задать вопросы в комментариях или написать в Direct.