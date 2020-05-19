Петербургская таможня пресекла вывоз в Польшу 3,5 миллиона перчаток из России

Петербургская таможня пресекла попытку вывоза за рубеж около двух тонн перчаток, экспорт которых на данный момент запрещён, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

«На Южном таможенном посту при досмотре задержана партия полиэтиленовых перчаток из 3 585 900 штук. Общий вес товара составил около двух тонн, стоимость – 28 тысяч евро», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе таможенного управления пояснили, что предприниматель планировал поместить данную товарную партию под таможенную процедуру экспорта в целях вывоза в Польшу.

«Все товары, относящиеся к средствам индивидуальной защиты, временно запрещены к вывозу из России. По факту несоблюдения участником внешнеэкономической деятельности запрета возбуждено дело об административном правонарушении», — пояснил и.о. начальника Южного таможенного поста Санкт-Петербургской таможни Сергей Болотов.

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Вся партия перчаток сейчас изъята.