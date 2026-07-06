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Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил

женщина
Фото: Freepik.

Женщину задержали после ножевого ранения несовершеннолетнего сына в пункте выдачи заказов на Северном проспекте в Калининском районе Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, вечером 4 июля во время конфликта посетительница нанесла подростку ножевое ранение в шею. Мать задержали, ей предъявили обвинение.

Следственный отдел по Калининскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о покушении на убийство несовершеннолетнего и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Пострадавшего в экстренном порядке доставили в клинику Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. У подростка были колото-резаные ранения шеи, плеча и кисти.

Состояние пациента оценивалось как тяжелое, сообщили в пресс-службе Педиатрического университета. Врачи провели экстренную операцию и спасли подростку жизнь.

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