Детсады в районах Ленобласти с хорошей эпидобстановкой заработают с июня – Александр Дрозденко

Детские сады в районах Ленинградской области с благополучной эпидемиологической обстановкой откроются с июня, сообщил губернатор области Александр Дрозденко в ходе телефонной линии с жителями региона.

«Точно планируем с 1 июня открыть детские сады в «зелёной» зоне и, с высокой долей вероятности, в «жёлтой» зоне», — сказал Дрозденко. По его словам, насчёт районов «красной» зоны решение еще не принято.

Он напомнил, что в регионе действует разделение на три зоны по степени заражения коронавирусной инфекцией.

В частности, в «зелёной» зоне находятся Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский районы, город Сосновый Бор. В «жёлтой» — Бокситогорский, Кингисеппский, Ломоносовский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский и Киришский районы. В «красную» зону входят Всеволожский, Гатчинский, Выборгский, Тосненский, Кировский районы.

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По данным на 18 мая, в регионе заболели коронавирусом 2052 человека, умерли 8 человек, выздоровели 697 пациентов.