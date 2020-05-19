Детсады в районах Ленобласти с хорошей эпидобстановкой заработают с июня – Александр Дрозденко

Детские сады в районах Ленинградской области с благополучной эпидемиологической обстановкой откроются с июня, сообщил губернатор области Александр Дрозденко в ходе телефонной линии с жителями региона.
Он напомнил, что в регионе действует разделение на три зоны по степени заражения коронавирусной инфекцией.
В частности, в «зелёной» зоне находятся Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский районы, город Сосновый Бор. В «жёлтой» — Бокситогорский, Кингисеппский, Ломоносовский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский и Киришский районы. В «красную» зону входят Всеволожский, Гатчинский, Выборгский, Тосненский, Кировский районы.
По данным на 18 мая, в регионе заболели коронавирусом 2052 человека, умерли 8 человек, выздоровели 697 пациентов.