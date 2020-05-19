18 мая около 08:00 в полицию Ломоносовского района сообщили о скандале между бывшими супругами в трехэтажном доме на улице Верхней в деревне Глядино.

49-летняя женщина ссорилась с 42-летним сожителем, угрожавшим физической расправой ей и собаке, однако успевшим скрыться до приезда сотрудников полиции. На третьем этаже дома полицейские обнаружили укороченный автомат Калашникова, карабин Mauser, винтовку Мосина времен ВОВ, охотничье ружье и более 200 патронов.

Хозяйка дома рассказала, что с бывшим супругом – директором фирмы в Петербурге – находится в разводе уже три года, но проживает вместе. Мужчина сам пришел в полицию 18 мая и заявил, что хочет сдать оружие. Его отпустили под обязательство о явке по требованию.