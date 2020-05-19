В России из-за пандемии приостановили плановую вакцинацию

Минздрав приостанавливает плановую вакцинацию среди взрослых россиян из-за распространения коронавирусной инфекции.

Такое решение связано с тем, что на фоне вакцинации влияние коронавируса на организм становится “весьма проблематичным”, эпидемия COVID-19 и так дает большую нагрузку на иммунитет. Об этом заявил замглавы ведомства Олег Гриднев.

«В связи с тем, что идет эпидемия коронавируса и идет достаточно большая нагрузка на иммунитет, на этот период принято решение приостановить прививочный календарь, так как все прививки являются определенным воздействием на иммунную систему человека», — цитирует Гриднева РИА Новости.

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В минздраве уточнили, что решение о приостановке вакцинации детей предстоит принимать региональным властям.