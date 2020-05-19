Молодой человек попал в реанимацию из-за селфи в Синявино

19 мая около 16:30 в полицию Кировского района сообщили о госпитализации 23-летнего приезжего с травмами головы и груди из поселка Синявино.

По данным следствия, с целью сделать эффектное фото-селфи молодой человек поднялся на высоту, но не удержался и сорвался. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию шлиссельбургской больницы. Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое.