За «опасные» детские площадки могут начать штрафовать в Ленобласти

Депутаты Ленобласти предлагают наказывать рублем за нарушение требований, предъявляемых к размещению, содержанию детских, спортивных и других площадок отдыха и досуга.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, вчера, 19 мая, на заседании постоянной комиссии по законности и правопорядку депутаты рассмотрели законопроект, вносящий изменения в областной закон «Об административных правонарушениях».

Проектом предлагается дополнить областной закон «Об административных правонарушениях» статьей, устанавливающей административную ответственность за нарушение установленных органами местного самоуправления требований, предъявляемых к размещению, содержанию детских, спортивных и других площадок отдыха и досуга.

Административная ответственность, по мнению авторов законопроекта, наступает, если действия виновных не образуют состава наказуемого деяния или административного правонарушения, предусмотренного Кодексом РФ об административных правонарушениях.

За совершение указанного административного правонарушения предусматривается административный штраф: для граждан — в размере от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей; для должностных лиц — от десяти тысяч рублей до двадцати тысяч рублей; для юридических лиц — от тридцати тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей.

Составление протоколов об административном правонарушении, предусмотренном дополненной статьей (4.9-1), предлагается возложить на должностных лиц органов МСУ, рассмотрение дел о данном административном правонарушении — на административные комиссии.

Для реализации настоящего проекта распоряжением Правительства Ленобласти предложено рекомендовать органам МСУ городских, сельских поселений, городского округа Ленобласти разработать и принять правила благоустройства общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры. В настоящее время работа по доведению информации до муниципалитетов уже ведется.

В ходе обсуждения депутат Андрей Лебедев поинтересовался, какие правонарушения рассматриваются в качестве потенциально опасных, требующих применения мер административного воздействия. Прозвучал ответ, что это прежде всего касается тех мест, где есть прямая связь между невыполнением мероприятий по обустройству и возможным вредом здоровью детей или иных лиц, пользующихся площадкой, к примеру, сломанные ступеньки, незавинченные шурупы могут привести к несчастному случаю.

При этом отмечалось, что почти на всех территориях Ленобласти правила благоустройства приняты, требуется лишь внести соответствующие дополнения, более того — органы МСУ заинтересованы в наведении порядка по этим вопросам. Депутат Михаил Коломыцев предложил назначить отраслевой уполномоченный орган Правительства, ответственный за подготовку изменений в правила благоустройства.

Комиссия рекомендовала ЗакС принять законопроект в первом чтении, чтобы посмотреть, как муниципальные образования будут реализовывать данные полномочия. А с учетом необходимости разработки указанных муниципальных правовых актов, срок подачи поправок предлагается установить до 1 сентября 2020 года.