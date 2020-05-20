По факту гибели 14-летней девочки в Кировске возбуждено уголовное дело

19 мая по факту смерти 14-летней девочки в гараже на улице Победы в Кировске возбуждено уголовное дело. Труп школьницы обнаружен 18 мая.

По версии СК РФ по Ленобласти, в гараже на улице Победы развлекалась группа подростков. Молодые люди выпивали алкогольные напитки, после – решили остаться на ночь. Одна из компании – 14-летняя девочка – пошла спать. Помещение, в котором она спала, отапливалось металлической печью без дымохода, в результате чего школьница задохнулась угарным газом.

Следственные действия продолжаются. Обстоятельства гибели девочки и все детали происшествия устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).