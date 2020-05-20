Александр Дрозденко рассказал, когда в Ленобласти снимут все ограничения связанные с COVID-19

Об этом глава региона рассказал в трансляции с ответами на вопросы граждан Ленобласти.
По словам Александра Дрозденко, начиная с июня в «зелёных» зонах могут быть сняты все ограничения.
Отмечается, что такие улучшения связаны с жёсткой самодисциплиной граждан и хорошим уровнем самоизоляции.
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20.05.2020 43
— Мне кажется, что июнь будет ключевым месяцем для всей страны, — отметил глава Ленобласти.