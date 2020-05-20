В Ленобласти выявили 75 зараженных коронавирусом за сутки

В Ленинградской области по состоянию на 20 мая за последние сутки выявили 75 заражённых коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 455.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба. Всего за последние сутки в России выявлено 8764 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 43,1% не имели клинических проявлений болезни.

Вам будет интересно В Ленобласти выявили 81 зараженного коронавирусом за сутки В Ленинградской области по состоянию на 19 мая за последние сутки выявили 81 зараженного коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 453. Об этом... 19.05.2020 325

Всего на сегодняшний день в России выявлен 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. Напомним, несколько дней подряд идёт ежесуточное уменьшение числа заражённых коронавирусом в России. Прирост новых пациентов с коронавирусом снизился до 3%.