В Ленобласти на бизнесмена завели уголовное дело за продажу алкоголя без лицензии

Ранее предпринимателя уже привлекали к административной ответственности за незаконную торговлю алкоголем.

В ходе проверки торговых павильонов на железнодорожной станции Саблино в Ленобласти транспортная полиция поймала предпринимателя на торговле алкоголем без лицензии. У него изъяли более 200 литров алкоголя.

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Выяснилось, что бизнесмен уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление, тогда он заплатил штраф в 50 тысяч рублей. За повторное нарушение возбуждено уголовное дело.