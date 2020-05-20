Общая сумма ущерба от незаконного потребления электроэнергии составила 37,5 миллионов рублей.

Специалисты ПАО “Ленэнерго” обнаружили в ангаре на территории бывшей птицефабрики в Лесколово майнинг-ферму. Правоохранительные органы при обыске изъяли более 30 блоков для добычи криптоволюты. Пишут «Невские новости«.

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Энергопотребление от трансформаторной подстанции составила 10 кВ. Общий ущерб — 37,5 миллионов рублей. Хозяину ангара предстоит выплатить эту сумму.