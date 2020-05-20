Ломоносовский район вошел в “красную зону” по коронавирусу

Теперь в “красную зону” по эпидемиологической обстановке входят шесть районов Ленобласти.

19 мая Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому Ломоносовский район переходит в “красную зону” региона по эпидемиологической обстановке. Именно в этой зоне действует больше всего ограничений по работе предприятий.

Ранее ivbg.ru сообщал, что в общежитии для мигрантов в Новогорелово зафиксировано массовое заражение коронавирусом. Что приблизило Ломоносовский район к лидерам “коронавирусного антирейтинга”, сегодня уже 92 заболевших жителя.

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Напомним, в «красной зоне» также находятся Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский и Кировский районы Ленобласти.