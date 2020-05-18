Коронавирус: что разрешено, а что запрещено в Ленобласти с 16 мая

С 16 мая в поэтапное снятие ограничений по коронавирусу в Ленобласти внесены корректировки. Подписано соответствующее постановление.

Оnline47 подготовил актуальную памятку, что разрешено, а что запрещено в Ленобласти. Информация актуальна на 18 мая.

Непродовольственные товары

Торговля непродовольственными товарами открылась по всей Ленобласти, но с рядом ограничений для каждой зоны.

Вещевые ярмарки

Если в постановлении от 12 мая вещевым ярмаркам было разрешено работать и в «желтой» зоне, то с 16 мая — уже нельзя.

Торговые центры

Ситуация аналогичная, что и с вещевыми ярмарками. С 12 мая торговые центры были открыты везде, но из-за несоблюдения обязательных мер предосторожности, результат очевиден.

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Ситуация меняется ежедневно, следим за информацией и дальше.