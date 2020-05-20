Из-за сильных дождей в Рощино затопило канализационную насосную станцию

Канализационная насосная станция была построена застройщиком коттеджного поселка в Выборгском районе с явными нарушениями.

Выяснилось, что станция не имеет отвода дождевой воды. В связи с этим при сильном дожде затопило внутренние помещения, не совмещенные с рабочей камерой. Об этом сообщает пресс-служба ГУП “Леноблводоканал”.

Специалисты уже устраняют неполадки, уже откачали воду из внутренних помещений.

В ближайшее время ГУП “Леноблводоканал оборудует станцию автоматической системой отвода воды в приемную емкость.