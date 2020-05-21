Шестерых утят, провалившихся в яму на теплотрассе, спасли в Санкт-Петербурге

Сотрудники ГУП «ТЭК СПб» спасли шестерых утят, провалившихся в зазор возле труб теплотрассы в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба компании.

Встревоженную утку на углу проспекта Авиаконструкторов и Шуваловского проспекта заметили местные жители. Они обратились за помощью к спасателям, зоозащитникам, а также в ГУП «ТЭК СПб».

«Оказалось, что утята провалились в небольшой зазор между землёй и трубами и жалобно пищали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теплоэнергетики откликнулись на просьбы о помощи и оперативно приехали на место. Сварщики разрезали железо и достали шестерых утят.

Вам будет интересно Владелица конюшни в Гатчинском районе просит помощи в спасении лошади Жительница Гатчинского района Светлана Васильевская, владелицы конюшни “Графская усадьба” пытается спасти молодую лошадь от бойни. Информация о помощи появилась на ее... 18.05.2020 349