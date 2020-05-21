Шестерых утят, провалившихся в яму на теплотрассе, спасли в Санкт-Петербурге

Сотрудники ГУП «ТЭК СПб» спасли шестерых утят, провалившихся в зазор возле труб теплотрассы в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба компании.
Встревоженную утку на углу проспекта Авиаконструкторов и Шуваловского проспекта заметили местные жители. Они обратились за помощью к спасателям, зоозащитникам, а также в ГУП «ТЭК СПб».
«Оказалось, что утята провалились в небольшой зазор между землёй и трубами и жалобно пищали», — говорится в сообщении.
Отмечается, что теплоэнергетики откликнулись на просьбы о помощи и оперативно приехали на место. Сварщики разрезали железо и достали шестерых утят.
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«Малышей доставили к маме-утке, которая взволнованно бегала рядом с остальными утятами. Специалисты закрыли зазоры, куда упали утята. Водоплавающих осмотрели также прибывшие на место зоозащитники. С ними оказалось все в порядке», — сообщает пресс-служба.