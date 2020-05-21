Петербургский СК проверяет объявление в Сети о намерении отдать ребенка любым желающим

Следственные органы проводят проверку после того, как в Интернете появилось объявление жителя Петербурга о передаче ребёнка любым желающим, сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

«Двадцатого мая в сети Интернет было размещено объявление о передаче мужчиной в Санкт-Петербурге несовершеннолетнего мальчика иным лицам. По данному факту … проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

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По данным региональных СМИ, объявление появилось на популярном ресурсе бесплатных объявлений в категории «другие животные», где ребёнок фигурировал как «домашний питомец», который якобы ищет «новых родителей». Денег за это не просили. Сейчас объявление удалено.