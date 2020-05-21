За 20 мая пенсионеры Ленобласти перевели лжесотрудникам банков 1,5 млн рублей

20 мая пенсионеры из четырех районов Ленобласти потеряли деньги, доверившись мошенникам, представившимся сотрудниками «Сбербанка», «Почта Банка» и ВТБ.

Мошенники действовали по одной схеме – рассказывали пожилым людям, что с их банковских счетов пытаются снять накопления неизвестные. Чтобы обезопасить деньги, необходимо перевести их на «безопасные счета», указанные мошенниками.

От действий лжесотрудников банков пострадали 65-летний житель Приладожского, 80-летняя жительница Киссолово, 67-летний житель Всеволожска и 62-летняя жительница Красного холма. Общая сумма, переведенная мошенникам, составила около 1,5 млн рублей.