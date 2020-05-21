Следователи проверяют информацию о двойном гражданстве сенатора Мизулиной — СМИ

Следственный комитет направил официальный запрос в бельгийское диппредставительство для проверки появившейся информации о двойном гражданстве сенатора Совета Федерации Елены Мизулиной.

Об этом в четверг, 21 мая, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале. Следователи также планируют провести беседы с журналистами, чтобы узнать, как именно они получили информацию о якобы имеющемся гражданстве Бельгии и об источнике.

Информация о виде на жительство в Бельгии у Мизулиной появилась в январе в Telegram-канале «Небожена» и издании «Экспресс-газета». Сенатор в ответ заявила, что у нее «нет и не было ни гражданства, ни вида на жительство, ни имущества в иных государствах» и что «заявлять подобное просто смешно».