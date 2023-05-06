Бывший форвард «Зенита» купил самолет

Нападающий «Атлетико Минейро» Халк, ранее выступавший за петербургский «Зенит», приобрЕл дорогостоящий самолет модели Hawker 400XP.

Стоимость покупки – около €7,4 млн. Hawker 400XP вмещает до шести пассажиров и предназначен для коротких перелетов. Футболист купил самолет для поездок к семье. На некоторые детали облицовки нанесены инициалы владельца.

Халк выступает за «Атлетико Минейро» с 2021 года. В текущем сезоне 36-летний футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил в них 16 голов и отдал две результативные передачи. С 2012 по 2016 год бразильский футболист защищал цвета санкт-петербургского «Зенита». С 2009 года Халк вызывается в сборную Бразилии.