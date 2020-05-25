Из-за необработки кладбищ от клещей пострадали жители трех сельских поселений Ленобласти

Роспотребнадзор зафиксировал рост количества пострадавших от укусов клещей на территории Лужского района Ленобласти.
В связи с этим Лужская прокуратура провела проверку соблюдения администрациями поселений района требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Выяснилось, что на территории кладбищ близ Заклинского, Серебрянского и Оредежского сельских поселений не обработали территорию от клещей.
Главам администраций направлено представление об устранении выявленных нарушений.
Вам будет интересно
Согласно данным Роспотребнадзора на 11 мая, в Ленинградской области порядка 539 человек пострадали от укусов клещей, среди них 192 ребенка. При...
21.05.2020 1031
Ранее мы сообщали, что на 21 мая в Ленобласти от укусов клещей пострадали около 539 человек, среди них 192 ребенка.