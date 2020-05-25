Из-за необработки кладбищ от клещей пострадали жители трех сельских поселений Ленобласти

Роспотребнадзор зафиксировал рост количества пострадавших от укусов клещей на территории Лужского района Ленобласти.

В связи с этим Лужская прокуратура провела проверку соблюдения администрациями поселений района требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Выяснилось, что на территории кладбищ близ Заклинского, Серебрянского и Оредежского сельских поселений не обработали территорию от клещей.

Главам администраций направлено представление об устранении выявленных нарушений.

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Ранее мы сообщали, что на 21 мая в Ленобласти от укусов клещей пострадали около 539 человек, среди них 192 ребенка.