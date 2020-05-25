Новые тест-системы на коронавирус испытают в Ленобласти

Ленинградская область стала первом регионом, в котором пройдут испытания новых тестов на коронавирус. ПЦР-тест отечественной компании «Система-БиоТех» позволяет получить результат с 95% точностью за несколько часов.

В регион уже поступила пилотная партия 2 тыс. тест-систем высокой чувствительности, они доставлены в Ленинградскую областную клиническую больницу. Вскоре тесты направят на бесплатное тестирование ленинградцев.