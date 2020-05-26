Ленобласть заняла второе место среди регионов по мерам поддержки бизнеса в период пандемии

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Сегодня, 26 мая, проходит онлайн-встреча Александра Дрозденко с предпринимателями Ленобласти. 

Александр Дрозденко отметил, что по итогам мониторинга уполномоченных по защите прав предпринимателей, Ленобласть заняла второе место среди регионов России по мерам поддержки индивидуальных предпринимателей, малого бизнеса и самозанятых.

Напомним, в Ленобласти принят ряд мер поддержки бизнеса:

  • единовременная выплата областным предпринимателям, которые временно остались без дохода, — 7 тысяч рублей и 5 тысяч на каждого ребенка;
  • снижение налога по УСН с 6% до 1%;
  • льгота по налогу на имущество для арендодателей, предоставляющих скидку арендаторам;
  • предприниматели, арендующие государственное имущество, освобождаются от платежей или получают отсрочку и другие.