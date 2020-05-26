Ленобласть заняла второе место среди регионов по мерам поддержки бизнеса в период пандемии

Сегодня, 26 мая, проходит онлайн-встреча Александра Дрозденко с предпринимателями Ленобласти.

Александр Дрозденко отметил, что по итогам мониторинга уполномоченных по защите прав предпринимателей, Ленобласть заняла второе место среди регионов России по мерам поддержки индивидуальных предпринимателей, малого бизнеса и самозанятых.

Напомним, в Ленобласти принят ряд мер поддержки бизнеса: