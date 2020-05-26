Кратковременный дождь и до 22 градусов тепла ожидаются в Ленобласти 27 мая

По данным ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 27 мая в Ленобласти ожидается переменная облачность.
Согласно сообщениям синоптиков, ночь пройдет преимущественно без осадков. Днем в Ленобласти ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый. Температура воздуха ночью +3…+8 гр., местами до 0 гр., днем +17…+22 гр.
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25.05.2020 133