Чиновницу обвинили в халатности после гибели многодетной семьи при пожаре в Выборге 

Следственный комитет Ленобласти предъявил обвинение начальнику отдела администрации Выборгского района в халатности после гибели многодетной семьи, в том числе шестерых детей.

Следствие установило, что в период с 2018 по 2019 год комиссия рассматривала вопрос о ненадлежащем исполнение родительских обязанностей. Во время последнего посещения многодетной семьи — в марте 2019 года — стало известно о поврежденной электропроводке, антисанитарных условиях и о том, что семья проживает на мансарде, которая не предназначена для этого.

Начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав не предприняла должных мер по устранению нарушений. К тому же не проинформировала вышестоящее руководство о сложившейся ситуации.

В результате халатности 29 апреля в доме на улице Малая Водяная, где проживала многодетная семья, произошел пожар. Погибли отец, мать и шестеро их детей: девочки восьми, шести, трех, двух лет и одного года, а также двухмесячная дочь.

Обвиняемая задержана. Следствие просит суд посадить ее под домашний арест на время дальнейших разбирательств по делу.