МФЦ Ленобласти постепенно возвращаются к обычному режиму работы.

Так, с 1 июня в “зеленой” зоне — Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский и Сланцевский районы — МФЦ заработают в обычном режиме. В “желтой” — Сосновый Бор, Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский и Киришский районы — часть услуг будет предоставляться в режиме онлайн, часть — в офисах. В “красной” зоне МФЦ продолжат работать дистанционно.

Ранее мы сообщали, что со вчерашнего дня, 25 мая, МФЦ Петербурга вернулись к работе. Горожан принимают только по предварительной записи, а на входе измеряют температуру.