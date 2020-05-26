29 портативных рентгенов доставили в больницы Ленобласти

12 медучреждений Ленобласти получили 29 палатных рентген-аппаратов, их используют для диагностики нетранспортабельных пациентов.

Новое оборудование получили Тосненская, Всеволожская, Гатчинская, Тихвинская и Кингисеппская, Приозерская, Бокситогорская, Киришская, Рощинская, Волховская, Ломоносовская больницы и Ленинградская областная клиническая больница.

На их закупку из федерального и регионального бюджетов было выделено 261 млн рублей.

Вам будет интересно 39 новых машин скорой помощи получат больницы Ленобласти На покупку машин скорой помощи выделено почти 250 миллионов рублей. Комитет государственного заказа Ленобласти разместил закупку, по итогам которой планирует определить... 21.05.2020 141

Ранее мы сообщали, что во Всеволожскую, Тосненскую и Тихвинскую больницы поступили 10 аппаратов ИВЛ. До конца мая ожидается поставка еще 123-х.