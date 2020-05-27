Полицейские нашли в центре Санкт-Петербурга работающее кафе

Полицейские выявили в центре Санкт-Петербурга кафе, где оказывались услуги посетителям в нарушение ограничительных мер по коронавирусу, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Полицейские выявили нарушения в работе кафе в центре Петербурга. Заведение оказывало услуги для посетителей, несмотря на ограничительные меры во время пандемии», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, ограничительный режим нарушило кафе на проспекте Римского-Корсакова, 33. В момент появления в заведении полицейских и сотрудников Роспотребнадзора работники обслуживали посетителей в зале.

В отношении генерального директора возбуждено административное производство по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

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В Петербурге действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, остальным горожанам не рекомендуется покидать дома без крайней необходимости. Временно запрещено, в том числе, посещение ресторанов, музеев, театров, выставок, кинотеатров, фитнес-центров.