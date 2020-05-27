Бродячие собаки покусали 12-летнюю девочку в Сосновом Бору

Во дворе дома по улице Копорской в Сосновом Бору 25 мая 12-летнюю девочку на глазах у ее матери покусала стая бродячих собак.
Девочка вышла на улицу, чтобы выгулять домашнего питомца. Мама наблюдала за ней из окна. Во время прогулки на нее напала стая бродячих собак – на ногах ребенка остались раны от укусов.
В пресс-службе Следственного комитета отмечают, что попытки нападения собак на прохожих в Сосновом Бору происходят каждые несколько месяцев. Сотрудники СК дадут правовую оценку действиям органов по надзору за бездомными животными.
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