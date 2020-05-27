Фото: в Бугровском поселении появилось граффити с юным героем Великой Отечественной войны

В Бугровском сельском поселении на Школьной улице появилось граффити с портретом юного снайпера Великой Отечественной войны Василия Курка.

Он ушел на фронт добровольцем в 16 лет. Считался одним из лучших снайперов дивизии. Всего на его боевом счету было 179 уничтоженных солдат и офицеров противника, а также один сбитый самолет-разведчик. В 18 лет Василий Курк стал командиром взвода Красной Армии. За лето 1943 года подготовил 59 снайперов. Он погиб в январе 45-го в бою на Сандомирском плацдарме.

Рисунок был выполнен на личные средства депутатов партии «Единая Россия».