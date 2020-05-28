В Выборге иномарка влетела в дерево, есть пострадавший

Пассажир иномарки доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Ранним утром 28 мая водитель, управляя Hyundai Terracan, не справился с управлением и врезался в дерево возле дома №26 на Дальней улице в Выборге. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП пассажира доставили в больницу в тяжелом состоянии. Дорожная полиция проводит проверку.